В Турции обнаружили рукоятку троянского кинжала старше 3000 лет (фото)

Во время раскопок древнего города Троя в пределах села Тевфикия в центре города Чанаккале была найдена костяная ручка кинжала в возрасте 3300 лет. На рукоятке был уникальный узор.

Ранее подобные находки обнаруживались в Восточном Средиземноморье, однако образец с узором в Трое единственный. Об этом пишет Anadolu.

"Такие находки из кости мы видим особенно в Восточном Средиземноморье, для позднего бронзового века, но узорчатый – единственный образец в Трое и он был обнаружен прямо перед дворцовой структурой, что очень важно, особенно с точки зрения функций построек здесь" – сказал профессор Рустем Аслан.

В 2023 году исследователи продолжат раскопки на участках. Аслан сказал, что они надеются встретить образцы кинжалов, мечей и ножей костей, хотя в других раскопках они встречаются редко.

Аслан заявил, что они датируют рукоятку кинжала с одним узором, сделанную из кости, 3300 лет назад в древнем городе Троя.

Напомним, ранее в карьере в графстве Кент, на юго-востоке Англии обнаружили остатки редкого корабля 16 века. Остатки судна находились в слое отложений.

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