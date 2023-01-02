В Англии обнаружили остатки редкого корабля 16 века (фото)

В карьере в графстве Кент, на юго-востоке Англии были обнаружены остатки редкого корабля 16-го века. Остатки судна находились в слое отложений.

Несмотря на огромное значение этого периода в истории английского мореплавания, до наших дней дошло очень мало кораблей, построенных в Англии во время правления королевы Елизаветы I. Об этом пишет The History Blog.

Дендрохронологический анализ датировал древесину, из которой построен корабль, между 1558 и 1580 годами и подтвердил, что она была сделана из английского дуба. Это ставит корабль в переходный период в судостроении Северной Европы.

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Сейчас карьер нерудных пород на мысе Дандженесс находится в 1000 футах от побережья, но когда корабль был построен, место находки, вероятно, было на побережье.

Из останков не ясно, то ли он утонул из-за столкновения, то ли его просто покинули, когда он перестал стоить ремонта, и оставили тонуть.

Это открытие может пролить новый свет не только на кораблестроение и торговлю Елизаветы, но и на естественную историю и развитие побережья Кента.

Ранее в Норвегии школьник нашел деревянную чашу времен викингов. Оказалось, что находке около тысячи лет.

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