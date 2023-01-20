В Украине действуют новые нормы потребления коммунальных услуг для начисления субсидий

В Украине субсидии на коммунальные услуги выплачиваются с учетом норм потребления газа, воды и электроэнергии.

Государство выделяет средства на домохозяйство в пределах лимитов, а если потребление выходит за эти нормы, то остальной субсидиант должен оплачивать сам. В настоящее время средний размер субсидии составляет около 2000 грн. В Минсоцполитики рассказали, какие нормы потребления действуют для получателей помощи.

Субсидия на газоснабжение

Норма зависит от того, есть ли в доме только газовая плита или имеется газовое отопление – потребление в этих случаях будет отличаться.

Компенсации рассчитывают исходя из следующего объема газа:

только газовая плита – 3,3 кубометра на человека в месяц;

газовая плита при отсутствии горячего водоснабжения, но без газового водонагревателя – 5,4 кубометра;

газовая плита и водонагреватель – 10,5 кубометра;

газовый котел отопления – отдельный расчет по формуле "4 кубометра на квадратный метр умножить на корректирующий коэффициент (в зависимости от погоды)".

Субсидия на водоснабжение

Лимиты для начисления субсидии на воду таковы:

холодная вода при наличии горячего водоснабжения – 2 кубометра в человека в месяц;

холодная вода при отсутствии горячего водоснабжения – 3,6 кубометра;

горячая вода – 1,6 кубометра;

водоотвод – 3,6 кубометра.

Субсидия на электроэнергию

Норма потребления электроэнергии составляет 100 кВт-ч на семью с одного человека. На каждого следующего члена семьи дополнительно дается 30 кВтч в месяц, но не более 220 кВтч в сумме.

Субсидия на содержание жилья

Рассчитывается исходя из 35,22 кв. м на семью из одного человека. На каждого дополнительного человека добавляется по 13,65 кв. м. Если фактическая площадь квартиры или дома больше, доплачивать разницу сверх норм нужно самостоятельно.

Еще одна категория украинцев может рассчитывать на получение субсидии на оплату коммунальных услуг в Украине.

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