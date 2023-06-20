В Украине действуют новые сроки обретения наследия: что следует знать

С понедельника, 19 июня, в Украине изменились сроки принятия наследства. Теперь они вернулись к довоенным нормам.

Украинцам будут даваться шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства. Это предусмотрено положениями постановления Кабмина №469 от 9 мая 2023 года.

Согласно документу, он отменяет одно из положений другого постановления Кабмина от 28 февраля 2022 г. № 164 "Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения".

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После начала полномасштабной войны в Украине было установлено, что истечение срока принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца.

Теперь гражданам Украины придется решать в течение шести месяцев все вопросы, связанные с наследием, как было до войны, а не десяти месяцев.

Напомним, ранее мы писали о том, что в 2023 году изменились правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг.

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