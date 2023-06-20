В Україні діють нові терміни набуття спадщини: що варто знати

З понеділка, 19 червня, в Україні змінились терміни прийняття спадщини. Тепер вони повернулися до довоєнних норм.

Українцям даватимуться шість місяців для того, щоб прийняти чи відмовитися від спадщини. Це передбачено положеннями постанови Кабміну № 469 від 9 травня 2023 року.

Згідно з документом, він скасовує одне з положень іншої постанови Кабміну від 28 лютого 2022 року № 164 “Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану".

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Після початку повномасштабної війни в Україні було встановлено, що перебіг терміну прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на чотири місяці.

Відтепер громадянам України доведеться вирішувати протягом шести місяців всі питання, пов’язані зі спадщиною, як було до війни, а не десяти місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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