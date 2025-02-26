В Украине дорожает популярный овощ: какие сейчас цены в магазинах

За последнюю неделю в Украине подорожала морковь Ее стоимость поднимается вместе с ценами на другие овощи, которые широко используются для приготовления традиционных блюд.

По данным "24 Канала", за прошедшую неделю морковь подорожала в среднем на 3 гривны вместе с другими овощами, входящими в борщевой набор. Перед этим ее стоимость несколько недель подряд снижалась.

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На данный момент цены на морковь в магазинах и на рынках колеблются в пределах 31-46 гривен за килограмм, в зависимости от качества продукции и размера партий. В то же время фермеры, которые имеют морковь высокого качества, пока не спешат продавать урожай и планируют выходить на рынок не раньше марта.

"24 Канал" проанализировал ситуацию на украинском рынке и выяснил, сколько стоит килограмм моркови в популярных супермаркетах.

Metro 32,90 грн/кг;

32,90 грн/кг; Auchan 31,40 грн/кг;

31,40 грн/кг; Megamarket 46,50 грн/кг;

46,50 грн/кг; АТБ 32,89 грн/кг;

32,89 грн/кг; Varus 33,90 грн/кг;

33,90 грн/кг; Сельпо 36,20 грн/кг.

Напомним, в марте в Украине вырастут цены на один из самых популярных базовых продуктов.

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