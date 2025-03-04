В Украине дорожают популярные овощи и фрукты: на что цены выросли больше всего

В течение недели в Украине произошли существенные изменения в ценах на овощи и фрукты. Больше всего выросла стоимость белокочанной капусты, моркови и болгарского перца, тогда как цены на лук и огурцы, наоборот, снизились.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что стоимость белокочанной капусты выросла с 32–38 грн/кг до 35–40 грн/кг. Кроме того, наблюдается дальнейшее подорожание моркови – ее верхняя ценовая граница поднялась с 30 до 34 грн/кг.

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Тем временем фермеры активизировали распродажу лука, что привело к снижению его стоимости. Сейчас он стоит 12–14 грн/кг вместо предыдущих 14–15 грн/кг. Подобная тенденция наблюдается и на рынке огурцов: благодаря росту поставок из местных теплиц их стоимость уменьшилась с 140–145 грн/кг до 90–140 грн/кг.

В то же время существенно выросли цены на томаты и сладкий перец. Стоимость помидоров поднялась с 75–80 грн/кг до 80–85 грн/кг, а перец подорожал с 130–145 грн/кг до 145–170 грн/кг.

В сегменте фруктов общая ценовая ситуация остается стабильной, однако наблюдается подорожание мандаринов и гранатов. Минимальная цена мандаринов выросла с 55 до 65 грн/кг, а гранаты сейчас продают по 110–115 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине стремительно дешевеет популярный овощ.

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