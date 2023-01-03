В Украине изменят правила для работников ночной смены: что будет с отпуском и графиками

"Ночным" работникам могут изменить правила трудовой деятельности. Речь идет о графике работы в ночную смену, а также о размере отпуска.

С соответствующей инициативой выступили народные депутаты, которые 27 декабря зарегистрировали законопроект №8309. Если он будет принят, работникам ночных смен урегулируют условия труда в ночное время и изменят отпуск.

Отмечается, что в таком случае "ночные" работники будут иметь отпуск до 28 дней за отработанный год, будут обеспечены возможностью регулярного медосмотра и иметь гарантированное повышение размера зарплат.

График работы ночных работников

Согласно законопроекту, первую очередь предлагается дополнить Кодекс законов о труде (КЗоТ) определениями "ночное время" и "ночной работник".

По законопроекту ночное время длится с 22 часов вечера по 7 часов утра.

По новому определению ночной работник - это тот, кто работает в ночное время не менее трех часов ежедневного рабочего времени и не менее третьей части годовой нормы рабочего времени, определяется в тексте.

Кроме того, время таких работников не должно превышать 7 часов в сутки. Если трудящийся работает ночью три или более часов, то установленная длительность смены сокращается на один час.

В то же время, если условия труда, в частности на бесперебойных производствах требует другой длительности по сменам, ночная смена приравнивается к дневной.

Бесплатный медосмотр по желанию

Ночным работникам предлагают возможность для прохождения бесплатного медосмотра во время трудоустройства, а в дальнейшем – регулярных, не реже одного раза в полгода трудовой деятельности.

На основе медзаключения руководство обязано принять меры для перевода ночных работников на дневные работы, которые они могут выполнять. При этом женщинам работодатель будет обязан предоставить возможность альтернативной дневной работы и без медицинского заключения.

Повысить отпуск

Как говорится в законопроекте, работникам ночных смен предлагают повысить оплачиваемый отпуск с 24 дней до 28 за отработанный год, отсчитываемый с момента подписания трудового договора.

Повышенна оплата

Нардепы предлагают поднять нижний уровень оплаты труда до "30% от тарифной ставки (оклада), должностного оклада (заработной платы)".

В пояснительной записке к проекту закона также объясняется необходимость его принятия обязательствами Украины, взятыми в рамках Ассоциации с ЕС. Так, Украина должна привести отечественное законодательство к положениям директивы №2003/88/ЕС об отдельных аспектах организации рабочего времени. В частности, в ней есть понятие "ночной работник", указано в пояснительной записке.

Отмечается, что сейчас согласно ст. 108 КЗоТ "работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, устанавливаемым генеральным, отраслевым (региональным) соглашениями и коллективным договором, но не ниже 20% тарифной ставки (оклада) за каждый час работы ночью".

Ранее в правительстве предложили изменить правила трудоустройства для 14-летних.

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