В Украине массово отменяют субсидии: кому могут отказать в помощи

Даже во время полномасштабной войны в Украине многие граждане продолжают пользоваться помощью от государства на оплату коммунальных услуг. Однако следует отметить, что субсидии давно проверяются соответствующими органами, и в определенных случаях они могут быть отменены.

Директор департамента Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко напомнила гражданам о главных условиях, при которых может быть отменена субсидия.

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Одним из таких условий является предоставление недостоверной информации или сокрытие важных фактов в собственных обстоятельствах. В случае выявления такого нарушения в назначении субсидии может быть отказано, а в отдельных случаях даже потребуется возврат субсидии.

Другой причиной отказа в назначении субсидии есть наличие задолженности за коммунальные услуги. Например, жилищная субсидия не предоставляется, если у домохозяйства просроченная более трех месяцев задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. Сумма задолженности установлена на уровне 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 гривен).

Однако в Пенсионном фонде подчеркивают, что субсидия может все же быть назначена в случае задолженности за газ и распределение газа, начисленной поставщиком со ссылкой на решение суда, когда отсутствуют счетчики.

Также следует отметить, что граждане не теряют право на получение жилищной субсидии, если они осуществили документальную уплату задолженности или заключили договор по ее реструктуризации, или же обратились с жалобой на потребителем на задолженность в суд, при условии, что решение об открытии производства было принято в течение двух месяцев с начала сезона.

"Вопрос возникновения и погашения задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг необходимо решать с предприятиями – поставщиками услуг, к полномочиям которых относится учет такой задолженности", – отмечают в Пенсионном фонде Украины.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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