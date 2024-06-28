В Украине мобилизуют мужчин с бронированием: почему так происходит

В Украине иногда вручают повестку мужчинам с бронированием. По словам нардепа и члена оборонного комитета Совета Федора Вениславского, у этой проблемы есть два аспекта.

Об этом он сообщил в интервью LIGA.net. Вениславский заметил, что эта проблема рассматривалась на комитете. Часть ответственности есть и на нардепах, поскольку они не до конца смоделировали именно такой случай.

"Действительно есть ситуация, когда граждане Украины работают на предприятиях, которые являются критически важными, они согласно вступившему в силу закону обязаны в течение 60 дней обновить свои военно-учетные персональные данные. И если в настоящее время человек незабронирован, работник ТЦК и СП в соответствии со своими полномочиями и законом могут выдать повестку для мобилизации, если этот гражданин подлежит мобилизации", – пояснил он.

Он подчеркнул, что эта проблема имеет два аспекта – ТЦК могут не иметь данных о том, что люди забронированы. Также можно было избежать таких случаев, если бы руководители предприятий, учреждений, организаций, которые забронировали своих работников, вовремя подали все необходимые документы.

"Часть тех, кто был забронирован в переходный период, когда бронь закончилась, сейчас по-новому необходимо бронировать", – пояснил он и отметил, что проблема снята.

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Более того, существует еще одна проблема. Речь идет о людях, которые могут быть забронированы, однако должны обновить свои данные и могут быть мобилизованы или забронированы через неделю-две. Однако эту проблему может решить электронное бронирование.

"Когда граждане Украины, которые имеют право на бронирование, через соответствующие мобилизационные подразделения мобилизуются в электронном виде, то есть подается информация в ТЦК и СП, она верифицируется через базы данных фондов Государственного страхования, Пенсионного фонда, которые подтверждают, что такой гражданин действительно работает в Такому-то предприятию. При этом такое предприятие признается критически важным. они забронированы", – добавил он.

UAportal писал какие документы необходимы для обновления данных в ТЦК или ЦНАП.

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