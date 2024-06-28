В Україні мобілізують чоловіків з бронюванням: чому так відбувається

В Україні іноді вручають повістку чоловікам з бронюванням. За словами нардепа та члена оборонного комітету Ради Федора Веніславського, у цієї проблеми є два аспекти.

Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net. Веніславський зауважив, що ця проблема розглядалася на комітеті. Частина відповідальності є й на нардепах, оскільки вони не до кінця змоделювали саме отакий випадок.

"Дійсно є ситуація, коли громадяни України працюють на підприємствах, що є критично важливими, вони відповідно до цього закону, який набув чинності, зобов'язані протягом 60 днів оновити свої військово-облікові персональні дані. І якщо на цей час людина незаброньована, працівник ТЦК та СП відповідно до своїх повноважень і закону може видати повістку для мобілізації, якщо цей громадянин підлягає мобілізації", – пояснив він.

Він наголосив, що ця проблема має два аспекти – ТЦК можуть не мати даних про те, що люди заброньовані. Також можна було б уникнути таких випадків, якби керівники підприємств, установ, організацій, які забронювали своїх працівників, вчасно подали всі необхідні документи.

"Частину тих, хто був заброньований у перехідний період, коли бронь закінчилася, зараз по-новому необхідно бронювати", – пояснив він та зауважив, що ця проблема знята.

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Ба більше, існує ще одна проблема. Йдеться про людей, які можуть бути заброньовані, проте повинні оновити свої дані та можуть бути мобілізовані або заброньовані через тиждень-два. Проте цю проблему може вирішити електронне бронювання.

"Коли ті громадяни України, які мають право на бронювання, через відповідні мобілізаційні підрозділи мобілізуються в електронному вигляді, тобто подається інформація до ТЦК та СП, вона верифікується через бази даних фондів Державного страхування, Пенсійного фонду, які підтверджують, що такий громадянин дійсно працює в такому-то підприємстві. При цьому таке підприємство визнається критично важливим. Ці чинники дозволяють автоматично через електронні засоби комунікації забронювати цих громадян України, й після цього вони можуть іти спокійно оновлювати свої військово-облікові дані, тому що вже в системі Оберіг буде написано, що вони є заброньованими", – додав він.

UAportal писав, які документи необхідні для оновлення даних у ТЦК чи ЦНАП.

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