В Украине могут изменить процесс вызова мужчин в ТЦК: в Минобороны рассказали детали

В Украине могут изменить процедуру вызова военнообязанных мужчин в ТЦК и СП. Им могут начать рассылать электронные оповещения.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в интервью "Суспільному". Он отметил, что приглашения получат мужчины, которые находятся в Украине и за границей.

"Если мы уже примем решение по категориям, приглашение пришлем всем", – сказал Рустем Умеров.

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По его словам, Минобороны работает над техническими решениями, чтобы процесс был "цивилизованным".

"Мы проанализировали разные базы данных. Решим, как эти данные учесть. Потому что – это военнообязанный, или военнослужащий, или уже ветеран? После учета – будет ли эта категория мужчин вообще предложена на военную службу или нет", – подчеркнул он.

Умеров добавил, что это огромный механизм, который нужно обсуждать пошагово.

Напомним, ранее в Украине утвердили новый перечень заболеваний и состояний, согласно которому оценивается пригодность к военной службе. Также по этому перечню упорядоченное прохождение службы ограничено пригодными.

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