В Україні можуть змінити процес виклику чоловіків до ТЦК: у Міноборони розповіли деталі

В Україні можуть змінити процедуру виклику військовозобов'язаних чоловіків до ТЦК та СП. Їм можуть почати розсилати електронні сповіщення.

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Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв'ю "Суспільному". Він зазначив, що запрошення отримають чоловіки, що перебувають в Україні і за кордоном.

"Якщо ми вже ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усім", – сказав Рустем Умєров.

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З його слів, Міноборони працює над технічними рішеннями, аби процес був "цивілізованим".

"Ми проаналізували різні бази даних. Вирішимо, як ці дані облікувати. Тому що – це військовозобов’язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран? Після обліку – чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу чи ні", – наголосив він.

Умєров додав, що це величезний механізм, який треба обговорювати покроково.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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