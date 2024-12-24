В Украине могут реформировать ТЦК: Вениславский объяснил, что именно предполагается

Идея реформы территориальных центров комплектования и их перевод под управление Министерства обороны обсуждается уже длительное время, особенно после серии скандалов, связанных с их деятельностью. Член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что этот вопрос давно назрел и поднимался уже неоднократно.

Нардеп также отметил, что запланированные изменения в деятельности ТЦК и СП будут касаться исключительно военного руководства. О проведении масштабной реформы речь пока не идет, пишет "24 Канал" со ссылкой на Радио NV.

На данный момент территориальные центры комплектования находятся в подчинении Сухопутных войск. Вениславский считает вполне логичным решение передать их под управление Министерства обороны.

"Вопрос о необходимости изменения подчинения ТЦК и СП под политически более высокий уровень является уже перезревшим. Нам говорило военное командование, что они этот вопрос рассматривают и будут решать", – отметил он.

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На заседаниях комитетов этот вопрос уже обсуждали десятки раз с участием руководства Министерства обороны, Вооруженных Сил Украины, главнокомандующего и начальника Генерального штаба. Проблема в том, что существующая система подчинения ТЦК и СП "не совсем соответствует реальной структуре сектора безопасности и обороны, кадровое обеспечение которого полностью на сегодня практически осуществляется ТЦК СП".

Вениславский отметил, что кроме Сухопутных войск, существует еще немало других родов и видов войск Вооруженных Сил, комплектование которых возложено на командование Сухопутных войск, которому подотчетно командование ТЦК и СП. К тому же есть такие структуры, как ГПСУ, Национальная гвардия, ГУР и другие военные формирования, которые также обеспечиваются личным составом через мобилизационные мероприятия.

Кроме того, Министерство обороны определяет мобилизационную политику, поэтому такое переподчинение выглядит целесообразным. В будущем следует полностью перейти на рекрутинговую систему комплектования Вооруженных Сил и других составляющих сектора безопасности и обороны. Однако реализовать это в ближайшее время не удастся.

Напомним, ранее член Комитета по национальной безопасности Александр Федиенко рассказал, что ТЦК мобилизуют работников, имеющих при себе документы о бронировании.

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