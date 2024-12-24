В Україні можуть реформувати ТЦК: Веніславський пояснив, що саме передбачається

Ідея реформи територіальних центрів комплектування та їх переведення під управління Міністерства оборони обговорюється вже тривалий час, особливо після серії скандалів, пов’язаних з їх діяльністю. Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що це питання давно назріло і піднімалося вже неодноразово.

Нардеп також зауважив, що заплановані зміни в діяльності ТЦК та СП стосуватимуться виключно військового керівництва. Про проведення масштабної реформи наразі мова не йде, пише "24 Канал" з посиланням на Радіо NV.

На даний момент територіальні центри комплектування знаходяться у підпорядкуванні Сухопутних військ. Веніславський вважає цілком логічним рішення передати їх під управління Міністерства оборони.

"Питання про необхідність зміни підпорядкування ТЦК і СП під політично вищий рівень є вже перезрілим. Нам говорило військове командування, що вони це питання розглядають і будуть вирішувати", – зазначив він.

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На засіданнях комітетів це питання вже обговорювали десятки разів за участю керівництва Міністерства оборони, Збройних Сил України, головнокомандувача та начальника Генерального штабу. Проблема в тому, що існуюча система підпорядкування ТЦК та СП "не зовсім відповідає реальній структурі сектору безпеки та оборони, кадрове забезпечення якого повністю на сьогодні практично здійснюється ТЦК СП".

Веніславський зазначив, що крім Сухопутних військ, існує ще чимало інших родів і видів військ Збройних Сил, комплектування яких покладено на командування Сухопутних військ, якому підзвітне командування ТЦК та СП. До того ж є такі структури, як ДПСУ, Національна гвардія, ГУР та інші військові формування, які також забезпечуються особовим складом через мобілізаційні заходи.

Крім того, Міністерство оборони визначає мобілізаційну політику, тому таке перепідпорядкування виглядає доцільним. У майбутньому варто повністю перейти на рекрутингову систему комплектування Збройних Сил та інших складових сектору безпеки й оборони. Однак реалізувати це найближчим часом не вдасться.

Нагадаємо, раніше член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко розповів, що ТЦК мобілізують працівників, які мають при собі документи про бронювання.

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