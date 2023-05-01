В Украине могут уменьшить пенсионный возраст до 55 лет: о чем идет речь

В Украине планируется ввести два вида пенсий. Это позволит снизить возраст выхода на заслуженный отдых до 55 лет для мужчин и женщин.

Это предусматривает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. В то же время, согласно действующему законодательству, право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет.

Речь идет о введении нового вида пенсии, который обяжет граждан формировать обязательные личные пенсионные накопления. Из этих средств они в будущем получат финансы дополнительно к пенсиям из солидарной системы.

Читайте также: Украинцам объяснили, как изменятся пенсии с 1 мая

Законопроектом предлагается установить выплаты для получения такой пенсии:

1% от размера заработной платы в 2023 году;

1,5% – в 2024 году;

2% – в 2025 году.

Выплаты нужно будет производить до 55 лет, а после достижения этого возраста можно начать использовать накопленные деньги.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!