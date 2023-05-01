В Украине могут уменьшить пенсионный возраст до 55 лет: о чем идет речь
В Украине планируется ввести два вида пенсий. Это позволит снизить возраст выхода на заслуженный отдых до 55 лет для мужчин и женщин.
Это предусматривает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении. В то же время, согласно действующему законодательству, право на назначение пенсии по возрасту имеют мужчины и женщины после достижения 60, 63 или 65 лет.
Речь идет о введении нового вида пенсии, который обяжет граждан формировать обязательные личные пенсионные накопления. Из этих средств они в будущем получат финансы дополнительно к пенсиям из солидарной системы.
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Законопроектом предлагается установить выплаты для получения такой пенсии:
- 1% от размера заработной платы в 2023 году;
- 1,5% – в 2024 году;
- 2% – в 2025 году.
Выплаты нужно будет производить до 55 лет, а после достижения этого возраста можно начать использовать накопленные деньги.
Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.
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