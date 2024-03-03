В Украине могут увеличить перечень причин для увольнения и продолжительности отпуска

Новый проект закона об увеличении отпуска и причин для увольнения работника

В Украине планируется обновить Трудовой кодекс. Это может оказать существенное влияние на права и обязанности как работников, так и работодателей.

Минэнерго разработало проект нового Трудового кодекса, предусматривающий увеличение перечня причин для увольнения и изменение продолжительности отпуска. Об этом пишет OBOZREVATEL.

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Что нового по поводу увольнения?

В список причин для увольнения добавят мобилизацию, появление на работе в нетрезвом состоянии, травлю и прогулы.

Работодателю хотят дать больше свободы: увольнение "из-за экономического, технологического, структурного или аналогичного характера".

То есть вас могут уволить фактически без причины, но с предупреждением за 2 месяца или выплатой двойной зарплаты за каждый день, не хватает до 2 месяцев.

А если война?

В случае освобождения из-за боевых действий (например, разрушение помещения) предупредить нужно через месяц.

Что с отпуском?

Хорошая новость: отпуск планируют увеличить с 24 до 28 дней!

Домашняя работа – это теперь официально!

В новом кодексе появится понятие "домашней работы", а работающие дома украинцы получат такие же гарантии, как и работающие в офисе.

Трудовая книга уходит в прошлое?

Ее ведение станет необязательным, а работодателя освободят от необходимости его хранить и заполнять.

Как определить, есть ли трудовые отношения?

В законе будут четко определены признаки трудовых отношений. Если между вами и вашим работодателем есть хотя бы 3 из этих признаков, то это можно считать трудовыми отношениями.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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