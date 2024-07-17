В Украине можно забронировать сотрудника через Дию: что известно

Предприятия, критически важные для экономики Украины или работающие на нужды Сил обороны, могут бронировать военнообязанных. Теперь это можно делать через приложение Дия.

О запуске услуги 17 июля сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Запустили один из самых ожидаемых сервисов в Дии – электронное бронирование. С сегодняшнего дня руководители компаний, которые критически важны для экономики Украины или работают на нужды Сил обороны, смогут забронировать своих сотрудников за несколько кликов на портале Дия", – написал он.

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Отмечается, чтобы забронировать работников нужно подать заявление на портале. Система автоматически проверит, отвечают ли они требованиям, и пришлет результат по каждому сотруднику в личный кабинет. Если ответ положительный – у работника обновится информация в приложении "Резерв+".

Федоров напомнил, что ранее работодатель должен был собрать бумаги, подписи и после подачи ждать результата. Порой эта процедура занимала несколько недель. Новая услуга в действии должна ускорить этот процесс и сделать его прозрачным, убрав человеческий фактор.

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