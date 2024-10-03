В Украине начали действовать возрастные ограничения для водителей: о чем идет речь

В Украине существуют четкие правила, определяющие, с какого возраста можно управлять разными транспортными средствами. Эти правила предназначены для безопасности на дорогах и защиты как водителей, так и других участников движения. Об этом пишет ТСН.

Какой возраст требуется для получения водительских прав?

16 лет: Вы можете получить права на управление мопедами и мотоциклами.

Вы можете получить права на управление мопедами и мотоциклами. 18 лет: Разрешено управлять легковыми автомобилями, грузовиками до 7,5 тонн и квадроциклами.

Разрешено управлять легковыми автомобилями, грузовиками до 7,5 тонн и квадроциклами. 19 лет: Можно садиться за руль автомобилей с прицепами (труднее 750 кг) и грузовиков с прицепами.

Можно садиться за руль автомобилей с прицепами (труднее 750 кг) и грузовиков с прицепами. 21 год: Разрешено управлять автобусами и микроавтобусами.

Как получить водительские права?

Чтобы получить водительское удостоверение, необходимо:

Достичь соответствующего возраста. Пройти теоретическое обучение и сдать экзамен по правилам дорожного движения. Пройти практическое обучение и сдать экзамен по вождению. Обратиться в сервисный центр МВД для оформления документов.

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Какая ответственность за нарушение возрастных ограничений?

Управление транспортным средством лицом, не достигшим установленного возраста, является серьезным нарушением правил дорожного движения. За это предусмотрена административная ответственность. Штраф за управление без соответствующих документов составляет 3400 гривен. Если за рулем окажется несовершеннолетний (младше 16 лет), ответственность понесет его отец или опекун.

Почему важно соблюдать возрастные ограничения?

Молодые водители имеют меньший опыт и могут принимать необдуманные решения, которые могут привести к ДТП.

Нарушение правил дорожного движения влечет административную ответственность.

Многие страховые компании отказываются от выплат в случае ДТП, если водитель не достиг установленного возраста.

Безопасность на дороге зависит от нас. Соблюдая правила дорожного движения и уважая других участников движения, мы делаем дороги более безопасными для всех.

Предлагаем проверить свои знания с помощью интересного теста. На изображении нужно определить, какой из знаков разрешает поворот налево.

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