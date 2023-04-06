В Украине некоторые пенсионеры получат выплаты даже без стажа: о чем идет речь

Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

Пенсия будет начисляться за все время, за которое сохраняется правовой статус. Об этом сообщает Минреинтеграция.

В частности, это касается украинцев, оказавшихся на временно оккупированных рф территориях или территориях, где идут активные боевые действия пенсии будут назначаться автоматически. Также пенсию начислят членам семей пропавших без вести при особых обстоятельствах военных и гражданских.

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В Кабмине решается вопрос создания и функционирования Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Он позволит семьям пропавших без вести получать предусмотренные для них социальные гарантии от государства.

С момента внесения пропавшего без вести в Единый реестр родственникам назначается пенсия. Таким образом, пенсия будет назначаться:

по возрасту – со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

по инвалидности – со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца – со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет – со дня, следующего за днем увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Нормы закона распространяются также на граждан, проживавших на временно оккупированных территориях или территориях, где велись боевые действия и покинули их.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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