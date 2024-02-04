В Украине обновили правила получения наследства: что изменилось

Какие изменения в получении наследства обновились в Украине в 2024 году

Война внесла свои коррективы во многие сферы жизни, и наследование не стало исключением. 30 января 2024 г. вступили в силу изменения в Закон о наследстве, которые призваны защитить права наследников.

Изменения в Законе о наследии призваны сделать процедуру оформления наследства более понятной и доступной всем, пишет издание "На пенсии".

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Что нового?

Изменено понятие "место открытия наследия". Если известно последнее место жительства наследодателя, то это и будет являться местом открытия наследства. Если место жительства неизвестно, но есть недвижимое имущество, то наследство оформляют по месту нахождения этого имущества. Если недвижимости нет, то наследство оформляют по месту нахождения основной части движимого имущества.



Наследники имеют больше времени на принятие наследства. Сейчас срок принятия наследства составляет 6 месяцев. Если наследодатель умер на территории, срок на принятие наследства может быть продлен.

Упрощена процедура оформления наследства для переселенцев. Переселенцы могут подать заявление о принятии наследства к любому нотариусу в Украине.



Что это означает на практике?

Наследникам важно знать, где именно нужно оформлять наследство.

Если у вас есть документы, подтверждающие последнее место жительства наследодателя, сохраните их.

Если вы не можете лично прийти к нотариусу, вы можете оформить доверенность на другое лицо.

Помните:

Обратитесь за юридической консультацией, если у вас есть вопросы по оформлению наследства.

Не игнорируйте сроки, установленные законом.

Собирайте все необходимые документы.

Напомним, ранее мы писали о том, как начисляется доплата к пенсии за сверхурочный стаж.

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