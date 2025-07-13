В Украине обвалились цены на популярный овощ: причины и сколько теперь стоит

В Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на тепличные помидоры. Производители готовы поставлять продукцию по цене от 40 до 55 грн за килограмм (от $0,96 до $1,32 за килограмм), в зависимости от качества и объемов партии.

Аналитики проекта EastFruit сообщают, что негативные тенденции в сегменте усилились из-за активной уборки как тепличных томатов, так и помидоров из пленочных теплиц в южных регионах Украины, что, по оценкам экспертов, стало основной причиной таких изменений. Об этом пишет OBOZ.UA.

Спрос на эти помидоры остается высоким, но быстрое увеличение предложения приводит к дальнейшему снижению цен.

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Помидоры красные

Auchan – 118,6 грн

Novus – 72,99 грн

Megamarket – 68,9 грн

средняя цена: 86,83 грн

Помидоры розовые

Auchan – 79,9 грн

Novus – 79,99 грн

Metro – 62,3 грн

средняя цена: 74,06 грн

Помидоры слива

Metro – 72,7 грн

Auchan – 89,9 грн

Novus – 99 грн

Megamarket – 118,8 грн

средняя цена: 95,1 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно подорожали яйца.

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