В Украине ощутимо снизились цены на картофель: сколько теперь стоит

В Украине заметно упали цены на картофель. Сейчас производители продают его по цене от 15 до 24 грн за килограмм, что примерно на 12% меньше, чем в конце прошлой недели. Основной причиной такого удешевления стало уменьшение спроса как со стороны оптовых покупателей, так и среди торговых сетей.

Как информирует EastFruit, спад на рынке возник из-за того, что большинство представленного сейчас картофеля - низкого качества. "Качественного картофеля в украинских хозяйствах практически не осталось. ... По словам участников рынка, качество прошлогоднего картофеля в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться, что в условиях невысокого спроса провоцировало дальнейшее снижение цен", – отмечается в сообщении.

В то же время, согласно данным "Минфина", вечером 10 мая отечественные супермаркеты реализовывали картофель по цене 34,43 грн за килограмм, что более чем на 2 гривны дороже среднего показателя апреля.

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В целом, некоторые торговые сети установили цену на картофель в пределах 29,9–43,5 грн за килограмм. В частности:

Metro – 29,9 грн/кг;

Auchan – 29,9 грн/кг;

Megamarket – 43,5 грн/кг.

Впрочем, вполне возможно, что цены на картофель в супермаркетах вскоре начнут снижаться. Текущая стоимость, вероятно, связана с тем, что сети сейчас распродают запасы, закупленные ранее по более высоким ценам, а впоследствии перейдут к продаже продукции, приобретенной уже по новым, более низким ценам.

Напомним, в украинских супермаркетах упадет цена на популярный овощ.

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