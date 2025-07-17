В Украине ожидается удешевление популярных продуктов: какая стоимость будет в июле

За год в Украине продукты подорожали более чем на 20%, а яблоки выросли в цене почти втрое из-за плохого урожая и трудностей с импортом. Тем не менее, в июле ожидается снижение цен на овощи, а осенью возможно стабильное снижение стоимости, если не возникнут проблемы с погодой.

Экономист Олег Пендзин сообщил в эфире одного из телеканалов, что в июне больше выросли цены на яблоки – на 195,5% по сравнению с прошлым годом. Также существенно подорожали капуста, морковь, свекла, яйца и подсолнечное масло. Об этом пишет UAportal со ссылкой на OBOZ.UA.

Главной причиной стал плохой урожай 2024 года, значительно уменьшивший внутренние запасы. Пендзин отметил, что в Украине в этом году собрали на 30% меньше картофеля и на 10 млн тонн меньше зерновых по сравнению с прошлым годом. Поэтому часть запасов была израсходована еще до весны, и уже с ноября на рынке появилась импортная продукция из Польши, Испании и Литвы вместо традиционных поставок из Израиля или Египта в апреле.

Смена сезона и направлений поставок значительно повлияли на цену. Это привело к годовому повышению стоимости продуктов на 23%, в то время как общий уровень инфляции в июне составил 14,3%.

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Как изменятся цены в июле

Олег Пендзин прогнозирует, что в июле произойдет определенное снижение цен, в частности на овощи из открытого грунта. Это соответствует сезонным тенденциям прошлых лет, когда летом цены обычно падают. Также есть надежда на улучшение ситуации в сентябре, если погода будет благоприятной.

В то же время эксперт предупреждает, что при аномальных температурах или плохом урожае снижение цен может быть незначительным или временным. Кроме погодных условий, на повышение стоимости влияет и дефицит рабочей силы.

Из-за войны и массовой эмиграции наблюдается дефицит фермеров и сезонных рабочих, а те, кто остались, требуют более высокую оплату труда. Как результат, растет себестоимость производства, что напрямую влияет на конечную цену для потребителей.

"Это называется истощением экономики. Война забирает не только ресурсы, но и людей", – отмечает Пендзин. Он приводит пример Закарпатья, где уже работают гостевые работники из Бангладеш – более 100 человек на одном предприятии.

По прогнозам Украинской зерновой ассоциации, урожай в 2025 году будет на 7-8% больше по сравнению с прошлым годом. Это может способствовать стабилизации цен осенью. Однако многое зависит от погодных условий, логистических аспектов и политической ситуации.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно подорожали яйца.

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