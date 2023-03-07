В Украине планируют еще дважды повысить пенсии в 2023 году: что известно

В марте пенсионерам провели индексацию пенсий. Минимальная сумма повышения составила 100 гривен, а максимальная – 1500 гривен.

Впрочем, в правительстве планируют еще два повышения выплат в 2023 году. В частности, пенсии увеличат в апреле и июле, сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что с 1 апреля власти проведут автоматический перерасчет для 0,6 млн работающих пенсионеров. Увеличение выплат будет произведено с учетом обновленного страхового стажа.

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Несколько позже, с 1 июля, правительство проиндексирует на 19,7% специальные пенсии. Речь идет о выплатах для 22,7 тыс. научных работников, государственных служащих, работников органов местного самоуправления.

Кроме того, власти будут выплачивать ежемесячные компенсационные выплаты для пенсионеров в возрасте от 70 лет. Прибавку, если сумма пенсии не превышает 10340 гривен, устанавливают на уровне:

570 грн – людям старше 80 лет;

456 грн – людям в возрасте от 75 – 80 лет;

300 грн – людям в возрасте от 70 – 75 лет.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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