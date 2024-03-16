В Украине планируют изменить правила рекрутинга в ВСУ: о чем следует знать мужчинам

Как изменятся правила призыва и рекрутинга в ВСУ

Минобороны представило новую систему набора в ряды ВСУ. Она стремится сделать процесс более прозрачным и удобным для людей, которые хотят служить.

Как работает новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, рассказала Виктория Панченко для ТСН. Детальнее о рекрутинге можно узнать на сайте Минобороны.

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Итак, что нового?

Все по добровольному желанию. Никаких "кротких" мобилизаций через ТЦК.

Никаких "кротких" мобилизаций через ТЦК. Четыре шага к вступлению: Выбор должности и части. Собеседование с представителями части. Оформление в ТЦК СП. Направление на службу.



Можно выбирать! Вакансии можно найти в центрах рекрутинга, сайтах ЦНАПов, воинских частей и рекрутинговых платформах.

Вакансии можно найти в центрах рекрутинга, сайтах ЦНАПов, воинских частей и рекрутинговых платформах. Обучение гарантируется. Если вы не владеете необходимыми навыками, вас научат.

Если вы не владеете необходимыми навыками, вас научат. Рекрутинг не заменит мобилизацию. Это только способ улучшить сервис для людей, желающих служить.

Подробнее о каждом шаге:

1. Выбор должности и части.

Вы можете найти свободные вакансии в центрах рекрутинга, на сайтах ЦНАПов, воинских частей и рекрутинговых платформах.

2. Собеседование с представителями части.

Вы можете пройти собеседование с представителями части самостоятельно или с помощью рекрутера.

3. Оформление в ТЦК СП.

Вам нужно будет посетить ТЦК СП для уточнения данных, прохождения ВЛК и профессионального отбора.

4. Направление на службу.

После успешного прохождения всех этапов вас направят на службу.

Важно!

Рекрутинг не гарантирует, что вы будете служить именно в той избранной части.

Если претендентов на одну вакансию будет несколько, будет проведен конкурс.

Рекрутинг не заменит мобилизацию.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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