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В Украине планируют изменить правила рекрутинга в ВСУ: о чем следует знать мужчинам

Игорь Романько

Как изменятся правила призыва и рекрутинга в ВСУ

Минобороны представило новую систему набора в ряды ВСУ. Она стремится сделать процесс более прозрачным и удобным для людей, которые хотят служить.

Как работает новый алгоритм рекрутинга в ВСУ, рассказала Виктория Панченко для ТСН. Детальнее о рекрутинге можно узнать на сайте Минобороны.

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Итак, что нового?

  • Все по добровольному желанию. Никаких "кротких" мобилизаций через ТЦК.
  • Четыре шага к вступлению:
    1. Выбор должности и части.
    2. Собеседование с представителями части.
    3. Оформление в ТЦК СП.
    4. Направление на службу.
  • Можно выбирать! Вакансии можно найти в центрах рекрутинга, сайтах ЦНАПов, воинских частей и рекрутинговых платформах.
  • Обучение гарантируется. Если вы не владеете необходимыми навыками, вас научат.
  • Рекрутинг не заменит мобилизацию. Это только способ улучшить сервис для людей, желающих служить.

Подробнее о каждом шаге:

1. Выбор должности и части.

Вы можете найти свободные вакансии в центрах рекрутинга, на сайтах ЦНАПов, воинских частей и рекрутинговых платформах.

2. Собеседование с представителями части.

Вы можете пройти собеседование с представителями части самостоятельно или с помощью рекрутера.

3. Оформление в ТЦК СП.

Вам нужно будет посетить ТЦК СП для уточнения данных, прохождения ВЛК и профессионального отбора.

4. Направление на службу.

После успешного прохождения всех этапов вас направят на службу.

Важно!

  • Рекрутинг не гарантирует, что вы будете служить именно в той избранной части.
  • Если претендентов на одну вакансию будет несколько, будет проведен конкурс.
  • Рекрутинг не заменит мобилизацию.

Напомним, в начале февраля 2024 года Верховная Рада одобрила в первом чтении правительственный закон о мобилизации.

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