В Украине планируют сносить хрущевки: куда будут переселять жителей

Украина готовится к масштабной реновации жилищного фонда, в частности, хрущевок. Этот процесс вызывает множество вопросов и опасений у граждан. Хотя власти обещают равноценное жилье по площади, остается непонятным, как именно будут учитываться индивидуальные потребности жителей. Например, что будет с теми, кто сделал дорогостоящий ремонт или имеет большую семью, которой нужно дополнительное пространство? Об этом пишет minfin.

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Переселение в другой микрорайон может оказать существенное влияние на качество жизни людей, особенно пенсионеров. Пока неизвестно, как компенсировать неудобства, связанные с изменением места жительства. Зафиксированная стоимость в 36422 гривны за квадратный метр выглядит заниженной на фоне постоянного роста цен на недвижимость. Нет гарантий, что этой суммы будет достаточно для приобретения полноценного жилья.

Есть риск, что новые дома будут менее качественными, чем старые, а жильцы не смогут отстоять свои права. Неопределенность сроков временного проживания создает дополнительный стресс для людей, особенно для пожилых.

Будут ли учитываться индивидуальные потребности жителей, такие как необходимость в специальных условиях для людей с инвалидностью или больших семей? Есть риск, что под видом реновации власти будут создавать своеобразные общежития для малообеспеченных слоев населения, отселяя их на окраины городов. Реновация может являться прикрытием для захвата привлекательных земель под застройку элитным жильем.

Ранее мы рассказывали, какие важные изменения ожидают украинцев в вопросе аренды квартир.

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