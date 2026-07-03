В Украине подскочит стоимость популярного продукта: сколько будет стоить

В ближайшие два-три месяца стоимость хлеба в Украине может вырасти примерно на 5–6%. Одной из причин удорожания станет увеличение расходов производителей, в частности, из-за новых требований к бронированию работников.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По словам эксперта, украинцам не стоит переживать из-за возможного дефицита продуктов. В этом году аграрии даже расширили площади посевов отдельных культур, поскольку их выращивание стало экономически более выгодным.

В то же время, на конечную стоимость продовольствия влияют не только объемы урожая. Среди основных факторов – затраты на логистику, хранение продукции, оплату труда и другие производственные затраты.

Марчук отметил, что хлеб дорожает постепенно уже длительное время – в среднем на 1,5–2% ежемесячно. Летом на ценообразование дополнительно отразятся новые правила бронирования работников.

По его словам, производители хлебобулочных изделий обращают внимание, что для сохранения статуса критически важного предприятия необходимо обеспечить работникам среднюю заработную плату не ниже 26 тысяч гривен, что увеличит издержки бизнеса.

Именно поэтому, прогнозирует эксперт, в ближайшие два-три месяца цены на хлеб могут вырасти еще на 5–6%.

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Какие продукты могут подорожать

До начала сбора нового урожая возможно повышение цен на крупы — ориентировочно на 5–8%.

В то же время, в отношении других категорий продуктов ситуация остается более благоприятной. Благодаря сезонному фактору отдельные товары даже дешевеют.

В частности, по словам Дениса Марчука:

цены на молочную продукцию летом остаются стабильными;

яйца подешевели из-за увеличения предложения от частных хозяйств;

постепенно снижаются цены на ранние овощи.

Сейчас дешевеют молодой картофель, овощи для борщового набора, а также тепличные помидоры. Одной из причин является сокращение расходов производителей на отопление теплиц в теплый сезон.

В то же время эксперт предупредил, что осенью и зимой овощи могут снова подорожать. Это связано с увеличением затрат на их хранение, в первую очередь из-за более высоких затрат на электроэнергию.

Напомним, в Украине подешевел популярный овощ.

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