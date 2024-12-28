В Украине резко изменились цены на самый популярный овощ: какая сейчас стоимость

В Украине зафиксировано снижение цен на картофель. На сегодняшний день его стоимость у производителей составляет 18-28 грн/кг, что примерно на 12% ниже, чем в конце предыдущей рабочей недели (16-20 декабря).

Об этом информируют аналитики EastFruit. По их мнению, главной причиной удешевления является значительное снижение спроса.

"Вопреки надеждам фермеров на то, что продукция накануне новогодних праздников в очередной раз вырастет в цене, отпускные цены на картофель в Украине, наоборот, начали снижаться. Оптовые компании, со своей стороны, не видят причин для повышения цен и увеличения объемов закупки этого товара, поскольку спрос на эту продукцию заметно снизился", – отмечается в сообщении.

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Также подчеркивается, что стабильные поставки с международных рынков способствовали снижению цен. В то же время ситуацию осложняет низкое качество импортируемой продукции.

"Большинство ключевых игроков рынка отмечают посредственные качественные характеристики импортного картофеля. Что, в свою очередь, повлияло на темпы сбыта местной продукции", – подытожили аналитики.

Стоимость картофеля в супермаркетах

В крупных супермаркетах картофель продают по средней цене 32,3 грн/кг. Однако существует вероятность, что из-за удешевления у производителей стоимость этого овоща также снизится и в сетевых магазинах. В целом же цены варьируются в пределах от 27,5 до 40,5 грн/кг.

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