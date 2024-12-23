Ціни на популярний овоч різко підскочили в Україні: яка зараз вартість

На внутрішньому ринку тепличні помідори подорожчали приблизно на 20%, і тепер їх середня ціна становить 98 грн за кілограм. Це на 12% дорожче, ніж було в аналогічний період минулого року.

Напередодні новорічних свят, коли попит на овочеву продукцію зазвичай збільшується, спостерігається швидке зростання цін на цю продукцію. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

За даними трейдерів, ціни на тепличні помідори на внутрішньому ринку України зросли приблизно на 20%. Кінцева ціна варіюється залежно від сорту, якості та обсягу партії. Таке значне підвищення свідчить про нездатність ринку повністю задовольнити поточний попит. Серед основних причин ситуації виділяють сезонний вплив і обмежену пропозицію.

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Учасники ринку відзначають, що протягом цього тижня спостерігалася нестача помідорів. Хоча частина товару постачається з-за кордону, імпорт не може повністю компенсувати дефіцит на ринку. Це ще більше загострює проблему, особливо враховуючи стійко високий рівень попиту.

Дослідження ринку показує, що ціни на тепличні помідори в Україні наразі перевищують минулорічний рівень на 12%. Основними причинами такого зростання є не тільки сезонні коливання, але й економічні чинники, зокрема подорожчання логістики, енергоресурсів та добрив. Усі ці фактори впливають на кінцеву вартість продукції для покупців.

За даними сайту "Мінфін", середня ціна на помідори в Україні наразі становить 125,36 грн/кг. Це значно перевищує рівень листопада, коли їхня вартість складала 105,29 грн/кг.

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