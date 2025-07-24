В Украине резко изменились цены на самый популярный овощ: сколько теперь стоит килограмм

В июле 2025 года стоимость картофеля в Украине снизилась до 11-18 грн за килограмм, что на 10% меньше по сравнению с прошлой неделей. Эксперты ожидают дальнейшее снижение цен из-за увеличения объемов предложения на рынке.

Основными причинами снижения цен производители называют погодные условия, которые ускорили начало сбора урожая в большинстве украинских областей. Об этом говорится в материале EastFruit.

В результате на рынке значительно увеличилось количество картофеля, что, в свою очередь, влияет на снижение цен. К тому же ранний картофель часто не соответствует высоким требованиям качества: он может быть мелким, с механическими повреждениями или неустойчивой кожурой, что также негативно сказывается на ценообразовании.

Сейчас фермеры продают картофель по 11-18 грн/кг, что демонстрирует четко выраженную сезонность в формировании цен. С приближением осени предложение будет расти, что, вероятно, приведет к дальнейшему снижению стоимости.

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Аналитики прогнозируют, что снижение стоимости картофеля может продолжаться из-за отставания спроса от предложения. Несмотря на то, что в июле прошлого года цены были ниже, в этом году тенденция к высоким урожаям может усилить давление на рынок.

Однако, если цены будут снижаться и реализация будет происходить медленно, фермеры могут понести убытки. Это, в свою очередь, может привести к уменьшению площадей, отведенных под картофель в следующем сезоне, что скажется на структуре внутреннего рынка.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

Согласно данным мониторинга, проведенного OBOZ.UA, на 22 июля цена картофеля в крупных супермаркетах в среднем составляет 24,6 грн за килограмм. Вот какие цены установлены в основных продуктовых сетях:

"Сельпо" – 27 грн/кг;

"АТБ" – 19,95 грн/кг;

"Фора" – 19,49 грн/кг.

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