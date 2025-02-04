В Украине резко переписали цены на яйца: какая сейчас стоимость за десяток

В течение последнего месяца украинские супермаркеты существенно снизили цены на куриные яйца, которые еще в конце 2024 года вызвали возмущение среди граждан. В некоторых сетях снижение стоимости достигло 10-16 грн за десяток.

Сейчас нефасованные яйца продают в среднем по 40 грн за десяток, а брендированные стоят от 63 до 68 грн за десяток. Об этом пишет OBOZ.UA.

Эксперты отмечают, что цены на яйца и курятину в Украине уже стабилизировались после резкого повышения в 2024 году. Прогнозы указывают на то, что в ближайшее время значительных изменений стоимости яиц не будет. На это влияют несколько факторов:

снижение объемов экспорта: уменьшение спроса на украинскую продукцию за рубежом привело к увеличению предложения на внутреннем рынке;

рост производства в ноябре-декабре: производители увеличили объемы производства, что привело к избытку товара на рынке;

усиление конкуренции среди производителей: многие птицефабрики, пытаясь сохранить свои позиции на рынке, вынуждены снижать цены и предлагать акционные предложения.

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Антимонопольный комитет Украины также начал расследование на рынке яиц, что, по мнению экспертов, дополнительно способствовало сдерживанию ценовых стремлений производителей.

По словам аналитиков, стабильность цен на яйца обусловлена не только сезонными факторами, но и общим снижением покупательной способности населения. Люди со средними и низкими доходами стали реже покупать дорогие продукты, что заставляет производителей корректировать свои ценовые стратегии и искать способы для стимулирования спроса.

Прогнозируется, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной по крайней мере до конца февраля. После этого возможны колебания, в зависимости от изменений в спросе и влияния внешних факторов. Аналитики подчеркивают, что дальнейший рост цен маловероятен, если не будет значительного повышения себестоимости производства.

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Сколько стоит десяток яиц в супермаркетах Украины

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, средняя стоимость небрендированных и нефасованных яиц составляет 4 грн (40 грн за десяток). Это на 60 копеек (6 грн за десяток) меньше, чем в начале января 2025 года. В частности, в некоторых сетях такие яйца можно приобрести за:

в сети "Космос" средняя стоимость - 4,1 грн за одно яйцо (41 грн за десяток);

в Novus цена составляет 3,82 грн за штуку (38,7 грн за десяток), что на 1,07 грн меньше, чем 2 января (экономия 10,7 грн на десятке);

в МегаМаркете и Ultramarket яйца стоят 4 грн за штуку (40 грн за десяток), что на 1,2 грн дешевле, чем в начале месяца (снижение на 12 грн за десяток);

в ЭкоМаркете яйца продаются по 3,99 грн за штуку (39,9 грн за десяток), что на 1 грн больше, чем 2 января (подорожание на 10 грн за десяток). Важно учитывать, что ранее действовали большие праздничные скидки;

в "Форе" цена составляет 3,82 грн за штуку (38,2 грн за десяток).

По данным "Минфина", цены на фасованные яйца заметно снизились. В крупных супермаркетах десяток яиц С1 марки "Квочка" сейчас стоит в среднем 62,3 грн, тогда как в начале января их стоимость составляла 78,4 грн. Яйца бренда "Ясенсвит" продаются по средней цене 68,43 грн за десяток, что ниже предыдущих 77,9 грн. Таким образом, за месяц снижение цен составило от 9,4 до 16,1 грн за десяток.

Напомним, ранее в Украине подешевел ряд важных продуктов.

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