В Украине резко подешевел популярный овощ: теперь он доступен каждому

Стоимость тепличных огурцов в Украине и дальше стремительно снижается. Такая динамика наблюдается уже несколько дней подряд.

По данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, основными причинами удешевления этого овоща стали рост объемов сбора в украинских тепличных хозяйствах. Дополнительно на цену повлиял и слабый спрос на продукцию.

В то же время крупные тепличные хозяйства сообщают, что на складах накапливается значительное количество продукции, поскольку средний недельный объем сбора в комбинатах продолжает расти. Чтобы избежать излишков нереализованных огурцов, производители вынуждены снова снижать цены на свою продукцию.

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На сегодня тепличные комбинаты реализуют огурцы по цене от 45 до 75 грн/кг ($1,08-1,80/кг). Стоимость зависит от сорта, качества и объема партии. В среднем это на 42% дешевле по сравнению с прошлой неделей.

Местные огурцы до сих пор вынуждены конкурировать с импортной продукцией из Румынии. Многие импортеры имеют значительные остатки румынских огурцов, из-за чего им пришлось снизить цены до 25 грн/кг ($0,60/кг).

При таких условиях украинские тепличные комбинаты вынуждены и в дальнейшем уменьшать свои отпускные цены. Сегодня стоимость огурцов в среднем уже на 34% ниже, чем в конце апреля 2024 года.

Раньше мы рассказывали, что в Украине дешевеют овощи.

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