В Украине резко выросли цены на ключевой продукт: что повлияло и когда подешевеет

В Украине наблюдается дальнейший рост цен на мясо, особенно на говядину, которая превысила 330 гривен за килограмм, и курятину. В то же время стоимость свинины пока остается относительно стабильной, хотя и высокой. Впрочем, в летний период цены могут несколько снизиться из-за сезонного увеличения предложения от частных хозяйств.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Как отметил эксперт, основным фактором повышения цен стало сокращение поголовья скота, что является следствием полномасштабной войны. Об этом пишет OBOZ.UA.

Боевые действия привели к разрушению животноводческой инфраструктуры во многих областях, что негативно сказалось на объемах производства. Кроме того, стоимость курятины выросла и из-за подорожания кормов, которые составляют большую часть затрат на выращивание птицы. В связи с этим производители вынуждены были переложить дополнительные расходы на потребителей.

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Сейчас стоимость говядины в Украине превысила 330 гривен за килограмм. Курятина также подорожала, хотя темпы роста были менее ощутимыми. Цены на свинину остаются относительно стабильными, однако и она недоступна для значительной части населения из-за высокой стоимости.

В то же время Денис Марчук ожидает, что летом возможно кратковременное снижение цен. Это связано с традиционным сезонным увеличением предложения мяса от частных хозяйств. Подобная ситуация уже наблюдается на рынке яиц, где цены начали постепенно снижаться. Похожий процесс, по прогнозам, может произойти и в отношении мяса, прежде всего курятины.

В целом в Украине фиксируется рост цен на говядину и курятину, тогда как стоимость свинины остается относительно стабильной, но все еще высокой. В то же время в летний период возможно незначительное удешевление мясной продукции из-за традиционного роста предложения со стороны домохозяйств.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине неожиданно подорожал популярный овощ.

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