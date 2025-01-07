В Украине с 1 февраля изменится порядок выплат родственникам пленных и без вести пропавших военных

Верховная Рада внесла изменения в законодательство. Они предусматривают совершенствование порядка и условий выплат денежного обеспечения для военных в случае их попадания в плен или пропажи без вести.

Адвокат Роман Лихачев поделился с NV информацией об изменениях в выплатах для семей военнослужащих, пропавших без вести или оказавшихся в плену. Нововведения, которые вступают в силу с 1 февраля 2025 года, регулируют обновленный закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Ранее ежемесячную выплату в размере около 120 тысяч гривен получал лишь один член семьи военнослужащего, чаще всего это была жена или муж.

Отныне, в случае отсутствия личного распоряжения военного, выплаты будут распределяться следующим образом:

50% суммы будет равномерно распределяться среди лиц первой очереди - мужа или жены, законных представителей несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью с детства или их представителей, а также родителей военного (за исключением тех, кто получает алименты или был лишен родительских прав).

Если представителей первой очереди нет, 20% выплат получают родственники второй очереди, в частности совершеннолетние дети, братья и сестры.

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Невыплаченная часть средств (50% или 80%) остается в воинской части и будет передана военному после его возвращения из плена или в случае, если пропавший без вести объявится.

Роман Лихачев отмечает плюсы и минусы нового подхода. С одной стороны, выплаты стали доступными для более широкого круга родственников. С другой стороны, сумма для каждого получателя уменьшается.

Раньше случались абсурдные ситуации, когда все выплаты могла получать жена, даже если она инициировала развод. При этом она могла отозвать заявление и продолжать получать средства, тогда как родители военнослужащего оставались без поддержки.

Теперь же средства могут поступать, например, отцу или матери, которые не поддерживают связь с сыном и живут за границей. В такой ситуации те, кто остался в Украине и действительно имеет больше потребностей, будут получать значительно меньше.

Личные распоряжения военных могли бы помочь справедливо распределять финансовую помощь. В то же время Лихачев отмечает, что пока новые положения не распространяются на пограничников и служащих Национальной гвардии.

В случае смерти военнослужащего или объявления его умершим по решению суда невыплаченные средства должны войти в состав наследства.

Также адвокат подчеркнул, что члены семей военных, которые добровольно сдались в плен, самовольно оставили часть или совершили дезертирство, не будут иметь права получать денежные выплаты.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие выплаты получает военный после зачисления в распоряжение командира.

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