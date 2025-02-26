В Украине снова заснежит: где и когда ждать обильных осадков

Март в Украине начнется со снегопадов. Уже в первый день весны некоторые области Украины окажутся под густым снежным одеялом.

Календарная зима уже подходит к концу, однако она заберет с собой несколько первых дней весны. Поэтому спешить прятать теплую одежду не стоит. Какие именно регионы накроют осадки рассказали на сайте TSN.ua.

По прогнозам метеорологического сервиса Ventusky, с 1 марта в Украине возрастет уровень влажности, а также ожидаются осадки. Снег накроет Прикарпатье, Буковину, Хмельницкую, Винницкую, Киевскую и Черниговскую области. Вечером осадки распространятся на отдельные центральные регионы и северо-восточную часть страны.

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Дефицит снега в Украине

Стоит отметить, что в последние годы в Украине наблюдается значительная нехватка снега – устойчивый снежный покров образуется редко и не задерживается надолго.

"Но в последние десятилетия зимние развлечения стали труднодоступными, ведь снег теперь – в дефиците. И дело не только в том, что негде кататься на лыжах или санках. Снежный покров имеет огромное значение для всех экосистем", – отметили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Украинцам напомнили, что зимы последних лет в Украине значительно изменились.

"Если раньше зима была сезоном морозов и метелей, то сейчас погода часто напоминает позднюю осень или раннюю весну. Теплая погода, отсутствие длительных морозов и температурные рекорды стали привычным явлением. Главная причина – глобальное потепление", – отметили в ведомстве.

Светлана Краковская, руководитель лаборатории прикладной климатологии при Украинском гидрометеорологическом институте, отметила, что Украина относится к тем регионам мира, где за последние десять лет температура росла быстрее всего.

"За последние 60 лет повышение средней температуры на нашей территории происходило почти в 2,5 раза быстрее, чем в целом в мире", – подчеркнула она.

Напомним, ранее синоптики рассказали, где в Украине в последнюю неделю зимы ждать весеннего тепла до +5, а где зимнего мороза до -12.

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