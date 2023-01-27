В Украине стали популярными 'успокаивающие' подушки-обнимашки с изображением Буданова, Кима и Зеленского: какая стоимость

Предприимчивые украинцы и во время войны находят способы придумать что-нибудь новое, что будет популярным и сможет принести им доход. Таким "изобретением" стали подушки-объятия (дакимакура).

Сейчас в интернет-магазинах много разных изделий с изображениями самых популярных героев для украинцев. Это и подушки с изображением президента Владимира Зеленского, и главы ГУР Кирилла Буданова.

Читайте также: Зеленский раздавил путина в 3D-произведении цифрового художника

Отдельного внимания нуждаются в подушках с изображением главы Николаевской области Виталия Кима – их в интернете называют "успокаивающими".

Цены на эти изделия отличаются в зависимости от изображения, нанесенного на них, от размера подушек и их наполнителя.

Например, подушку с изображением Зеленского по плечу можно приобрести за 400-500 грн, а подушку размером 40 на 100 см с изображением гаранта в полный рост – за 1300 грн. Столько же стоит и подушка с нанесенным изображением Виталия Кима, главы СБУ Малюка и Кирилла Буданова.

Дешевле можно купить подушку с изображением Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – правда, там он не в полный рост и подушка гораздо меньшего размера – 35 на 35 см.

За тысячу гривен мы нашли подушку размером 150 на 50 см, на которой изображен бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в образе героя мультивселенной и Виталия Кима в образе человека-паука.

Производители этих подушек отмечают: "Лучший подарок – это ростовая (ростом человека) подушка дакимакура с принтами любимых героев…".

По этой ссылке вы сможете узнать о советах врачей по здоровому сну.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!