В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: какая сейчас стоимость

В Украине значительно снизились цены на раннюю белокочанную капусту. Сейчас производители реализуют ее по 30-40 грн за килограмм, что примерно на 37% меньше, чем в конце предыдущей рабочей недели (5-9 мая). По словам участников рынка, одной из главных причин такого удешевления стал сезонный рост предложения овощей нового урожая.

Как сообщает EastFruit, на снижение цен также повлиял слабый спрос со стороны потребителей. "Фермеры вынуждены активно снижать цены на свою продукцию, учитывая избыточное предложение на рынке. Большинство украинских хозяйств уже начали массовые отгрузки ранней капусты", – отмечается в сообщении.

В то же время отмечается, что ситуация ухудшается из-за медленных темпов реализации. Из-за ограниченного срока годности капусты как оптовые торговцы, так и розничные продавцы отдают предпочтение закупкам малыми объемами.

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Цены на капусту в украинских супермаркетах.

По данным "Минфина", вечером 15 мая стоимость молодой капусты в торговых сетях Украины в среднем составляла 66,07 грн за килограмм. Это на 20 грн меньше по сравнению со средней ценой в апреле.

В общем, в супермаркетах крупных сетей капуста реализуется по цене от 54,89 до 69,90 грн/кг. В частности:

Novus – 56,99 грн/кг;

Auchan – 68,8 грн/кг;

Metro – 72,59 грн/кг;

Megamarket – 65,9 грн/кг.

Напомним, в украинских супермаркетах упадет цена на популярный овощ.

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