В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: какая сейчас цена за килограмм

В Украине наблюдается резкое снижение цен на лук – фермеры ожидали роста стоимости, однако вынуждены были возобновить поставки. Сейчас оптовая цена овоща уменьшилась на 12% по сравнению с прошлой неделей и является еще ниже, чем в прошлом году.

По данным аналитиков проекта EastFruit, еще на прошлой неделе многие сельхозпроизводители воздерживались от продажи лука, рассчитывая на рост отпускных цен. Однако на этой неделе украинские фермеры начали реализацию запасов из-за ухудшения качества продукции. Об этом пишет OBOZ.UA.

Стремительный рост предложения лука на рынке привел к еще большему снижению цен. В результате производители продают овощ по цене от 8 до 14 грн/кг, в зависимости от качества и размера партий. Это в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели, и на 20% ниже, чем в начале февраля 2024 года.

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"Отметим, что в этой ситуации владельцы качественного лука приняли решение вообще отказаться от продаж и заявили о своем намерении возобновить реализацию не ранее чем в марте текущего года", – рассказали эксперты.

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, в крупных торговых сетях лук реализуется в среднем по 13,38 грн/кг. Однако, учитывая снижение цен производителями, стоимость этого овоща может продолжить спад. В супермаркетах цены варьируются от 12,90 до 14,20 грн/кг. В частности:

АТБ – 12,89 грн/кг;

– 12,89 грн/кг; "Фора" – 12,90 грн/кг;

– 12,90 грн/кг; "Сельпо" – 14,20 грн/кг;

– 14,20 грн/кг; Novus – 13,99 грн/кг;

– 13,99 грн/кг; Varus – 12,90 грн/кг;

– 12,90 грн/кг; Metro – 13,90 грн/кг;

– 13,90 грн/кг; Auchan – 12,90 грн/кг.

Напомним, ранее в Украине подешевел ряд важных продуктов.

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