В Украине существенно изменилась стоимость популярного овоща: сколько теперь стоит

В Украине белокочанная капуста подорожала в шесть раз по сравнению с прошлым годом. Спрос на овощ остается стабильно высоким, а из-за сокращения запасов фермеры ожидают дальнейший рост цен. Сейчас килограмм капусты стоит от 45 до 60 гривен.

Аналитики EastFruit информируют, что украинские аграрии начали активно поднимать цены на белокочанную капусту, которая осталась на хранении с прошлогоднего урожая. Эксперты сообщают, что с начала этой недели цена на белокочанную капусту выросла примерно на 10%.

Основным фактором является сезонное снижение объемов продукции при стабильном спросе. Эксперты отмечают, что запасы капусты урожая 2024 года быстро исчерпываются. Аграрии, которые еще имеют достаточные партии для оптовой продажи, не торопятся со сбытом и постепенно поднимают цены, пользуясь рыночной ситуацией.

По состоянию на сегодня белокочанную капусту на оптовых рынках реализуют по 38-45 гривен за килограмм. Для сравнения: в конце прошлой недели цены были на 10% ниже, а в аналогичный период прошлого года - в шесть раз меньше.

Несмотря на подорожание, спрос на капусту остается стабильно высоким. Это связано с ее универсальностью – овощ пользуется популярностью как у частных потребителей, так и среди предприятий перерабатывающей промышленности. В то же время фермеры отмечают, что с каждой неделей все труднее реализовывать продукцию надлежащего качества, поскольку длительное хранение без потерь является сложным. Именно поэтому производители постепенно повышают цены, чтобы покрыть расходы на хранение и доставку.

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Представители рынка не исключают дальнейшего повышения цен. Среди основных факторов - ограниченные запасы капусты у производителей, значительные затраты на ее хранение, а также нехватка импортной продукции для покрытия внутреннего дефицита. По прогнозам экспертов, если текущая тенденция сокращения предложения сохранится, стоимость капусты вскоре может превысить 50 гривен за килограмм.

Цены на капусту в супермаркетах

По данным "Минфина", средняя цена на белокочанную капусту в супермаркетах Украины сейчас составляет 49,97 грн за килограмм. В то же время аналитики OBOZ.UA, проведя собственное исследование, выяснили, что в ведущих торговых сетях страны стоимость этого овоща колеблется от 45 до 60 гривен за килограмм.

"Сельпо" – 67,20 грн/кг;

– 67,20 грн/кг; "АТБ" – 46,89 грн/кг;

– 46,89 грн/кг; Varus – 50,90 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие три популярных продукта в Украине существенно подорожают перед Пасхой.

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