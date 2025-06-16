В Украине существенно подешевели огурцы: сколько теперь стоят

В Украине зафиксировано существенное снижение цен на тепличные огурцы. В течение прошлой рабочей недели реализация этого овоща происходила по цене 25-48 грн/кг, что примерно на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Такая динамика обусловлена значительным поступлением продукции из летних теплиц, расположенных в южных областях страны.

Об этом сообщает проект EastFruit. Уточняется, что в целом нынешнее снижение цен является сезонным и соответствует привычным рыночным тенденциям.

"При этом большинство крупных игроков рынка не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте. Поскольку предложение огурца из летних теплиц продолжает увеличиваться, а темпы сбыта этой продукции несколько снизились", – отмечается в материале.

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Цены на огурцы в супермаркетах Украины.

В торговых сетях огурцы пока продолжают терять в цене. Так, согласно информации "Минфина", 14 июня средняя стоимость гладких огурцов составила 60,37 грн за килограмм, что почти на 21 грн меньше по сравнению со средней ценой в мае.

В целом сети супермаркетов установили цены в диапазоне от 49,9 до 81,3 грн за килограмм. В частности:

Auchan – 49,9 грн/кг;

Metro – 49,9 грн/кг;

Megamarket – 81,3 грн/кг.

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