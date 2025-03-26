В Украине существенно подорожали важные продукты: на сколько выросли цены и что будет дальше

За год стоимость молочных продуктов в Украине значительно повысилась. Цены на молоко, кефир и сливки выросли на 28-36%, а твердый сыр подорожал на 22%. Прогнозируется, что во второй половине года рынок может стабилизироваться.

Согласно ежемесячному анализу цен на продукты, проведенному "Украинским клубом аграрного бизнеса" (УКАБ), с ноября 2024 года стоимость сыра выросла. В конце ноября – начале декабря того же года килограмм голландского сыра стоил в среднем 469 гривен, а к марту 2025 года его цена поднялась до 592 гривен за килограмм. Об этом пишет OBOZ.UA.

Таким образом:

за год творог подорожал на 22%;

за последний месяц его цена выросла на 7%.

В Украине существенно подорожали важные продукты: на сколько выросли цены и что будет дальше. Источник: УКАБ В Украине существенно подорожали важные продукты: на сколько выросли цены и что будет дальше. Источник: УКАБ

В розничных магазинах стоимость самого дешевого твердого сыра колеблется от 77 до 90 гривен за брусок. Эксперты связывают такую ценовую динамику с сезонными факторами и общими изменениями на рынке продовольственных товаров

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Согласно имеющимся данным, средняя стоимость молока (2,6% жирности, 900 мл) претерпела значительные изменения. В частности:

за месяц цена выросла на 11%;

за год – на 36%.

Если в декабре 2024 года средняя цена составляла 41,5 грн, то в марте 2025 года она поднялась до 56,3 грн. В розничной торговле самый дорогой вариант достиг 58,6 грн за упаковку.

В Украине существенно подорожали важные продукты: на сколько выросли цены и что будет дальше. Источник: УКАБ В Украине существенно подорожали важные продукты: на сколько выросли цены и что будет дальше. Источник: УКАБ

Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке сливок (10%, 200 г). Зафиксирован такой рост цен:

за месяц – на 5%;

за год – на 36%.

В начале 2024 года их стоимость колебалась от 22,1 до 25,1 грн, а к марту 2025 года выросла до 34,4 грн. В некоторых магазинах цена достигла 37,5 грн за упаковку.

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В Украине существенно подорожали важные продукты: на сколько выросли цены и что будет дальше. Источник: УКАБ В Украине существенно подорожали важные продукты: на сколько выросли цены и что будет дальше. Источник: УКАБ

Стоимость кефира (2,5% жирности, 950 мл) также претерпела повышение. Вот основные изменения в ценовой динамике:

за последний месяц стоимость выросла на 2%;

в годовом измерении повышение составило 28%.

Если в прошлом году средняя цена этого продукта была на уровне 38,1 грн, то сейчас она достигла уже 60,2 грн. В некоторых розничных сетях максимальная стоимость достигает 70,6 грн.

В Украине существенно подорожали важные продукты: на сколько выросли цены и что будет дальше. Источник: УКАБ В Украине существенно подорожали важные продукты: на сколько выросли цены и что будет дальше. Источник: УКАБ

Эксперты прогнозируют, что цены на молочную продукцию могут стабилизироваться во второй половине года. Предполагается, что рост объемов надоев молока с приходом тепла (конца апреля) может повлиять на формирование стоимости. Однако дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от уровня платежеспособности потребителей и общей экономической ситуации в стране.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине подскочили цены на два самых популярных продукта.

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