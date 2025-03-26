За рік вартість молочних продуктів в Україні значно підвищилася. Ціни на молоко, кефір і вершки зросли на 28-36%, а твердий сир подорожчав на 22%. Прогнозується, що у другій половині року ринок може стабілізуватися.

Згідно з щомісячним аналізом цін на продукти, проведеним "Українським клубом аграрного бізнесу" (УКАБ), з листопада 2024 року вартість сиру зросла. Наприкінці листопада – на початку грудня того ж року кілограм голландського сиру коштував у середньому 469 гривень, а до березня 2025 року його ціна піднялася до 592 гривень за кілограм. Про це пише OBOZ.UA.

Таким чином:

за рік сир подорожчав на 22%;

за останній місяць його ціна зросла на 7%.

В Україні суттєво здорожчали важливі продукти: на скільки зросли ціни та що буде далі. Джерело: УКАБ

У роздрібних магазинах вартість найдешевшого твердого сиру коливається від 77 до 90 гривень за брусок. Експерти пов’язують таку цінову динаміку із сезонними факторами та загальними змінами на ринку продовольчих товарів.

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Згідно з наявними даними, середня вартість молока (2,6% жирності, 900 мл) зазнала значних змін. Зокрема:

за місяць ціна зросла на 11%;

за рік – на 36%.

Якщо у грудні 2024 року середня ціна становила 41,5 грн, то в березні 2025 року вона піднялася до 56,3 грн. У роздрібній торгівлі найдорожчий варіант досяг 58,6 грн за упаковку.

В Україні суттєво здорожчали важливі продукти: на скільки зросли ціни та що буде далі. Джерело: УКАБ

Аналогічна тенденція спостерігається і на ринку вершків (10%, 200 г). Зафіксовано таке зростання цін:

за місяць – на 5%;

за рік – на 36%.

На початку 2024 року їхня вартість коливалася від 22,1 до 25,1 грн, а до березня 2025 року зросла до 34,4 грн. У деяких магазинах ціна досягла 37,5 грн за упаковку.

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В Україні суттєво здорожчали важливі продукти: на скільки зросли ціни та що буде далі. Джерело: УКАБ

Вартість кефіру (2,5% жирності, 950 мл) також зазнала підвищення. Ось основні зміни в ціновій динаміці:

за останній місяць вартість зросла на 2%;

у річному вимірі підвищення склало 28%.

Якщо торік середня ціна цього продукту була на рівні 38,1 грн, то нині вона досягла вже 60,2 грн. У деяких роздрібних мережах максимальна вартість сягає 70,6 грн.

В Україні суттєво здорожчали важливі продукти: на скільки зросли ціни та що буде далі. Джерело: УКАБ

Експерти прогнозують, що ціни на молочну продукцію можуть стабілізуватися у другій половині року. Передбачається, що зростання обсягів надоїв молока з приходом тепла (кінця квітня) може вплинути на формування вартості. Проте подальша цінова динаміка залежатиме від рівня платоспроможності споживачів і загальної економічної ситуації в країні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні підскочили ціни на два найпопулярніші продукти.

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