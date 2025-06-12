В Украине существенно подорожали яйца: сколько теперь придется выложить за десяток

Стоимость куриных яиц в Украине резко выросла. Согласно официальной статистике, с мая 2024-го по май 2025-го цены подскочили на 86%.

В то же время в пределах последнего месяца, по информации Госстата, наблюдается обратная тенденция - яйца подешевели на 8,7%. Об этом пишет OBOZ.UA.

По данным мониторинга издания, в период с середины мая по 11 июня 2025 года цена на яйца без упаковки уменьшилась на 0,51 грн за единицу (то есть на 5,1 грн за десяток). В крупных супермаркетах небрендированные яйца, которые продаются поштучно, предлагались по 4,76 грн за штуку, что составляет 47,6 грн за десяток.

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В то же время в некоторых торговых сетях их цена колебалась в пределах 4,35-5,7 грн за одно яйцо. Например, в:

Auchan – 4,5 грн/шт. (45 грн/десяток);

Novus – 4,35 грн/шт. (43,5 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 5,7 грн/шт. (57 грн/десяток);

"ЭКОмаркет" – 4,49 грн/шт. (44,9 грн/десяток).

В целом снижение цен не стало неожиданностью. Специалисты ранее предполагали, что с приходом теплого времени года стоимость начнет уменьшаться.

"Цены на яйца пока не достигли существенного снижения. Однако оно произойдет с наступлением тепла", – отмечали ранее в Ukrainian Agribusiness Club.

Ранее мы говорили, что в Украине подорожает ключевой продукт питания.

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