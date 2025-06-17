В Украине существенно снизились цены на молодой картофель: сколько стоит килограмм

Стоимость молодого картофеля в Украине существенно уменьшилась. По состоянию на 16 июня крупные торговые сети предлагали его в среднем по 47,37 грн за килограмм, что почти на 42 гривны меньше, чем средняя цена в мае.

Основной причиной такого удешевления стал рост объемов поставок на рынок. Об этом сообщается в аналитическом материале Ukrainian Agribusiness Club, пишет OBOZ.UA. Эксперты объясняют, что увеличение объемов картофеля на рынке стало возможным благодаря поступлению нового урожая из открытого грунта и стабильным объемам импорта.

В материале также отмечается, что в конце июня ожидается рост предложения молодого картофеля. Следовательно, можно прогнозировать дальнейшее снижение его цены.

В то же время наблюдается повышение цен на старый картофель. Это связано с тем, что запасы постепенно исчерпываются, а цена на молодой картофель все еще остается относительно высокой.

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Цены на картофель в Украинских супермаркетах

Согласно информации от "Минфина", 16 июня некоторые супермаркетные сети продавали молодой картофель по цене от 36,3 до 64,99 гривны за килограмм. В частности:

Metro – 36,3 грн/кг;

Novus – 64,99 грн/кг;

Auchan – 43,8 грн/кг;

Megamarket – 44,4 грн/кг.

Старый картофель сейчас стоит в среднем 35,9 грн за килограмм, что более чем на 1 гривну выше по сравнению со средней ценой в мае.

В целом крупные торговые сети установили такие ценовые показатели на старый картофель:

Metro – 30,9 грн/кг;

Auchan – 38,9 грн/кг;

Megamarket – 37,9 грн/кг.

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