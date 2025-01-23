В Украине существенно упала стоимость популярного продукта: сколько сейчас стоит

В октябре 2024 года в Украине повышение цен на яйца привело к снижению спроса. Объем потребления мог уменьшиться на 15-20% по сравнению с сентябрем.

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии для Agrotimes отметил, что в четвертом квартале произошел рост промышленного производства яиц, а объемы экспорта сократились из-за высоких цен от производителей. Он пояснил, что это повлекло переизбыток продукции на рынке, усиление конкуренции и снижение цен.

По словам эксперта, рост отпускных цен возможен, но маловероятно, что они достигнут уровня октября-ноября 2024 года.

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Карпенко напомнил, что самые низкие цены на яйца наблюдаются весной и летом благодаря увеличению предложения, изменению рациона кур и условий хранения. В то же время он подчеркнул, что осенью и зимой цены растут из-за сокращения объемов производства.

Цены на яйца в украинских супермаркетах

В Auchan яйца без упаковки стоят 39 гривен за десяток.

В то же время в АТБ фасованные яйца предлагаются по цене 52,90 грн/кг.

В Сильпо же стоимость фасованных яиц начинается от 59,99 грн

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