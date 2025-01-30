В Украине существенно возросло количество больных коронавирусом и гриппом: подробности

С 20 по 26 января в Украине острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом и COVID-19 заболело более 120 тысяч человек, из которых почти 68 тысяч - дети до 17 лет. За этот период в больницы госпитализировали 3500 пациентов, среди которых значительную часть составляли дети.

Министерство здравоохранения сообщило о восьми летальных случаях: пять вызванных осложнениями гриппа и три – осложнениями COVID-19. В Тернопольской и Черновицкой областях зафиксировано незначительное превышение эпидемического порога, в то время как в других регионах ситуация остается в пределах сезонной нормы. Грипп сейчас распространен в 22 областях страны.

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Медики призывают в случае заболевания обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Они отмечают, что наиболее эффективным способом профилактики является вакцинация против гриппа, которую можно проводить в течение всего эпидемического сезона.

С начала эпидсезона, то есть с 30 сентября 2024 года по 26 января 2025 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело около двух миллионов человек. В общей сложности зафиксирован 81 летальный случай: семь человек умерли от осложнений гриппа, а 74 – от последствий COVID-19.

Напомним, два человека умерли от болезни, которая превращает оленей в зомби.

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