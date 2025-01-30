В Україні суттєво зросла кількість хворих на коронавірус та грип: подробиці

З 20 по 26 січня в Україні на гострі респіраторні вірусні інфекції, грип та COVID-19 захворіло понад 120 тисяч осіб, з яких майже 68 тисяч – діти до 17 років. За цей період до лікарень госпіталізували 3 500 пацієнтів, серед яких значну частину становили діти.

Міністерство охорони здоров’я повідомило про вісім летальних випадків: п’ять спричинених ускладненнями грипу та три – ускладненнями COVID-19. У Тернопільській та Чернівецькій областях зафіксовано незначне перевищення епідемічного порогу, тоді як в інших регіонах ситуація залишається в межах сезонної норми. Грип наразі поширений у 22 областях країни.

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Медики закликають у разі захворювання звертатися до лікаря та не займатися самолікуванням. Вони наголошують, що найефективнішим способом профілактики є вакцинація проти грипу, яку можна проводити протягом усього епідемічного сезону.

З початку епідсезону, тобто з 30 вересня 2024 року по 26 січня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло близько двох мільйонів осіб. Загалом зафіксовано 81 летальний випадок: семеро людей померли від ускладнень грипу, а 74 – від наслідків COVID-19.

Нагадаємо, двоє людей померли від хвороби, яка перетворює оленів на зомбі.

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