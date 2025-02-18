В Украине существенно выросли тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего

В Украине существенно повысились тарифы на коммунальные услуги. За год, с начала 2024-го до января 2025-го, общий рост составил 19,1%. Больше всего подорожала электроэнергия - ее стоимость выросла на 63,6%.

Такие данные обнародовал Госстат. По информации статистического ведомства, услуги по управлению многоквартирными домами повысились на 10,3%.

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Услуги по вывозу мусора подорожали на 9,6%, а расходы на содержание и ремонт жилья выросли на 4,2%. Кроме этого:

тарифы на водоснабжение выросли на 0,7%;

на услуги канализации – на 0,6%.

В Украине существенно выросли тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего. Источник: Госстат В Украине существенно выросли тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего. Источник: Госстат

Вместе с тем, стоимость некоторых позиций не претерпела изменений. Среди них:

природный газ;

горячая вода, отопление.

В Украине существенно выросли тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего. Источник: Госстат В Украине существенно выросли тарифы на коммуналку: какая услуга подорожала больше всего. Источник: Госстат

Напомним, ранее мы рассказывали, как долго следует хранить квитанции за коммуналку, чтобы избежать двойной оплаты.

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