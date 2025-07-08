В Украине существенно выросли цены на важный продукт: сколько теперь стоит

В Украине значительно выросли цены на курятину (нефасованную). В частности, по состоянию на 8 июля крупные супермаркеты реализуют бедро по средней цене 154 грн/кг, что более чем на 15 грн дороже по сравнению с июнем. Одной из причин подорожания называют повышение стоимости кормов.

Эту информацию приводит Ukrainian Agribusiness Club. Авторы материала указывают, что до конца лета цены на мясо (не только курятину) могут вырасти на 5-7%. Об этом пишет OBOZ.UA. Основными причинами этого являются:

дальнейшее подорожание кормов;

уменьшение поголовья свиней и крупного рогатого скота.

"На рынке фиксируется существенный рост цен на мясо. ...Существенное подорожание курятины частично объясняется повышением затрат на корма", – отмечается в сообщении.

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Какие цены на курятину в супермаркетах Украины

Согласно данным сайта "Минфин", 6 июля некоторые супермаркетные сети установили цены на куриное бедро в пределах 214-239,1 грн/кг. В частности:

Novus – 149 грн/кг;

Megamarket – 159 грн/кг.

Голень продается в среднем за 94,5 грн/кг, что более чем на 4 грн дороже средней цены июня. Цены в супермаркетах следующие:

Novus – 79,99 грн/кг;

Megamarket – 109 грн/кг.

Цена тушки выросла почти на 3 грн и составляет в среднем 119,75 грн/кг. В некоторых супермаркетах ее можно найти по таким ценам:

Novus – 114 грн/кг;

Megamarket – 125,5 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине значительно упала стоимость ряда продуктов.

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